- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca incepand de maine, 19 septembrie, ora 13:00, se vor institui restrictii de circulatie pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe tronsonul kilometric143 125 de metri 148 315 metri, respectiv se va inchide calea 2 sensul Constanta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 81, pe sensul catre Bucuresti, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi o cisterna, incarcata cu amestec carburant, este rasturnata in afara partii carosabile. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A 4 Ovidiu Agigea, pe sensul de mers catre Agigea, pana la ora 19:00, se va inchide banda numarul 1, pe tronsonulkilometric 10 ndash; 11, pentru lucrari de frezare si asfaltare.Potrivit Infotrafic, circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18.00, pe Autostrada A4 pe sensul Ovidiu ndash; Agigea, se efectueaza lucrari de frezare, care impun restrictionarea circulatiei pe prima banda, intre kilometrii 14 500 metri ndash; 15 900 metri. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 72, in zona localitatii Dor Marunt, pe sensul catre Bucuresti, judetul Calarasi, din cauza unui incendiu de vegetatie ce afecteaza proximitatea partii carosabile, traficul…

- Lucrari de asfaltare au loc pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul catre Capitala, in Cascioarele, județul Giurgiu. De asemenea, in județul Valcea se aplica restricții de circulație pe DN7 și DN7A, in timp ce pe Autostrada Soarelui se aglomereaza.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 sensul Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt in crestere in zona localitatii Fetesti, pe sensul catre Constanta, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare a podului peste bratul Borcea,…