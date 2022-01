Stiri pe aceeasi tema

- Ținand cont de fenomenele meteo specifice sezonului rece, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Salaj recomanda conducatorilor auto trafic sa circule cu viteza redusa, sa adopte o maniera preventiva de conducere și sa nu plece la drum fara a avea vehiculul echipat corespunzator. In acest…

- Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) continua sa intervina cu lucrari de intreținere a drumurilor naționale. Astfel, pe parcursul nopții de 19 ianuarie, unitațile teritoriale SA „Drumuri” au intervenit in zonele Nord, Centru și Sud, unde s-au efectuat lucrari de patrulare

- * Am scris recent despre o oaza de liniste in care compatriotii nostri umflati la trup de la excese pot scapa de kilograme, insa exista romani care nu doresc liniste si SPA, ci actiune; pentru ei am gasit un colt de Rai dedicat sporturilor de iarna: cabana "Varful cu Dar". Domnul cabanier ne ofera mai…

- Mai multe utilaje de deszapezire acționeaza in acest moment pe DN 67 C intre Novaci și Ranca. Dupa viscolul din noaptea trecuta, DN 67C este acoperit, parțial, cu un strat de 1-2 cm de zapada tocata. Utilajele acționeaza permanent pentru curațarea parții carosabile și asigurarea circulației in condiții…

- Vine iarna in județul Alba. COD GALBEN de ninsori și viscol in zona montana și submontana. Se va depune strat de zapada Autoritațile au emis un COD GALBEN de ninsoare și viscol in mai multe județe din Romania, inclusiv in partea de nord vest și sud a județului Alba. Este vorba despre zona Munților Apuseni…

- Politistii vranceni sunt prezenti la datorie si in acest weekend pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica si pentru crearea unui climat de siguranta rutiera pe drumurile publice. Politistii rutieri sunt prezenti in teren, pentru prevenirea accidentelor de circulatie iar pentru…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat, joi dimineata, ca se circula in conditii de iarna, fara depuneri pe carosabil, in judetele Maramures (DN 18 - Pasul Gutai), Bistrita-Nasaud (DN 17 - Pasul Tihuta), Gorj (DN 67C - Ranca) si Harghita (DN 13B - Bucin).

- Incepand din 1 noiembrie, conducatorii auto trebuie sa circule cu lumina aprinsa si in timpul zilei. Regula de a include faza scurta a luminilor de intampinare se menține pana in 31 martie.