Stiri pe aceeasi tema

- Compania din Bulgaria SOS Auto Keys vinde un joc electronic Game Boy modificat, cu ajutorul caruia poate fi deschisa orice mașina, scrie Promotor.ro . Dispozitivul modificat se vinde pentru 25.000 de dolari și reușește sa sparga protecția mașinii in doar cateva minute, fapt ce trebuie sa ii puna in…

- In aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Adamuș, județul Mureș, a avut loc un accident in care un autoturism a fost acroșat de tren. “Nu sunt victime incarcerate. Soseaua a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Au intervenit pompierii militari de la Sectia Tarnaveni”, informeaza ISU Mureș. Update:…

- https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2020/06/WhatsApp-Video-2020-06-23-at-11.14.46.mp4 The post Video. Atenție șoferi, se circula foarte greu in zona Leghin- Stinca appeared first on Stiri Neamt .

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca circulatia autovehiculelor va fi restrictionata total in aceasta noapte, in intervalul orar 19:00 ndash; 05:00, pe strada Dumbraveni, intre strada Santinelei si bulevardul Tomis, cu exceptia mijloacelor de transport in comun.Echipele SC Confort Urban SRL vor…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 174, sens de mers catre Bucuresti. Conform primele date, o masina a luat foc. Nu sunt victime. ...

- Inspectoratul Național de Poliție informeaza ca in zilele in care temperatura aerului va fi mai mare de 30 de grade Celsius, autovehiculele cu o greutate mai mare de 20 de tone, nu au voie sa circule pe drumurile publice semnalizate cu indicatoarele de interzicere și restricție a masei limitate.

- Atenție, șoferi. “Țeapa poloneza” a ajuns in Romania. Preveniți-va prietenii și familia O inselaciune cu masini second-hand de lux, cunoscuta pe teritoriul mai multor state din Europa de Est, face victime si in Romania. Un barbat din Alba Iulia a fost cat pe ce sa pice in plasa infractorilor. Alexandru…

- Astazi, prima zi din starea de alerta aduce dupa sine si incidente. Semaforul din zona Delfinariu din Constanta nu este functional. Defectiunea nu a fost inca reparata de catre echipajele de interventie. Sursa foto cu rol ilustrativ: Primaria Municipiului Constanta ...