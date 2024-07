Atenție, șoferi! Transport cu gabarit depășit, de la frontiera de vest până în Capitală DRDP Timișoara a anunțat ca, la inceputul saptamanii viitoare, un transport cu gabarit depașit va circula de la Nadlac pana la București, iar acest lucru ar putea afecta traficul. „In perioada 29 iulie – 2 august, se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul: Nadlac II PTF – A1 – A11 – DN7 – […] Articolul Atenție, șoferi! Transport cu gabarit depașit, de la frontiera de vest pana in Capitala a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza meteo pentru duminica, 21 iulie 2024. Valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, insa vor exista perioade cu instabilitate atmosferica.Valorile termice se vor apropia de cele normale pentru luna iulie. Canicula va ramane…

- Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania (PACR) declanseaza luni un protest in Piata Victoriei din Capitala pentru a atrage atentia asupra climatului economic marcat de „haos legislativ si incertitudine fiscala”, solicitand totodata schimbari fundamentale in politica fiscala a tarii. „Suntem…

- Marina Almașan a facut cumparaturile la Piața Obor din București. Prezentatoarea de la Televiziunea romana a fost recunoscuta de fanii ei, au și schimbat cateva cuvinte. Obișnuita sa gateasca cu cele mai proaspete legume, Marina Almașan a mers in Piața Obor din București, cea mai mare piața din Capitala.…

- Preturile apartamentelor din orasele mari a continuat sa creasca in acest an si au ajuns in unele cazuri la valori record, cu majorari an la an de 18% in Brasov, 11% in Bucuresti, 10% in Cluj sau 8,7% in Timisoara, arata o analiza imobiliare.ro. In cazul apartamentelor noi, in Capitala, preturile au…

- Prețuri record Prețurile cerute pe apartamentele noi din orașele mari continua sa creasca, cu pana la +4% in Timișoara sau Constanța in ultimele 30 de zile, conform datelor Imobiliare.ro, scrie Economedia . Singura excepție notabila este Iașiul, unde asistam la o evoluție contrara celei inregistrate…

- Metroul din București are o istorie mai lunga decat am fi tentați sa credem. Transport public subteran a vrut sa faca in Capitala și Carol al II-lea, dupa model parizian, și Gheorghe Gheorghiu Dej, dupa model sovietic, dar numai Ceaușescu a definitivat ideea, dupa modelul „Eu și nevasta mea deșteapta”.

- Apartamentele noi s-au scumpit cel mai mult in Bucuresti, inregistrand un avans cu circa 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza realizata de site-ul Imobiliare.ro și citata de Agerpres.