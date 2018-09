Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe autostrada A1, intre Soimus si Simeria, va fi devitat pe DN 7 incepand de luni, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat remis, sambata, AGERPRES.

- CNAIR anunța ca de luni, 10 septembrie, circulația pe A1, intre Șoimuș și Simeria, va fi inchisa. Se va merge deviat pe DN7, pana la terminarea lucrarilor din zona. The post Atenție, șoferi! Se inchide traficul pe o bucata din A1 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Traficul va fi inchis pe DN 67C (Transalpina), pe sectorul cuprins intre km 16+000 (iesire din localitatea Novaci) - km 23+000 (intrare in localitatea Ranca), a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Inchiderea se va efectua astfel: in ziua de sambata,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta CNADNR, a inceput astazi lucrari de reparatii in zona a doua sensuri giratorii situate pe tronsoanele de drumuri nationale din Prahova. Sunt vizate doua giratorii, situate in vecinatatea municipiului Ploiesti, unul la Barcanesti…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA si Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta au anuntat numele societatii care si a adjudecat acordul cadru "Lucrari de reparatii sistem rutier A2 Tronson km 64 500 96 000 Lehliu Drajna Calea 1 si 2", in valoare de 51.962.817,64…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca in perioada 3-6 iulie, se va efectua un transport cu depasiri in judetele Bihor si Satu Mare. Potrivit unui comunicat al CNAIR, transportul va fi facut pe ruta: PTF Bors – DN1 – Varianta de Ocolire Oradea – DN19 – Satu…

- Un motociclist a fost ranit grav, miercuri dimineața, dupa ce a intrat in parapet pe pasajul Basarab din București. Traficul a fost deviat miercuri, dupa ce circulatia a fost blocata in urma incidentului. Pe motocicleta se afla inca o persoana, care a fost ranita ușor.

- Suprafata carosabila a fost readusa la nivel si asfaltata, la mai putin de sase ore de la inceperea interventiei pentru remedierea deformarii care a aparut la kilometrul 22 al Autostrazii Soarelui, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…