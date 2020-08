Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 august 2020 - 18 septembrie 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada Milano, tronsonul cuprins intre strada Golia și Bariera Sculeni, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer, anunța Primaria municipiului Chișinau.

- Incepand cu 17 august și pana pe 7 noiembrie va fi suspendat traficul rutier pe strada Sf. Petru, tronsonul cuprins intre strazile A. Hijdeu și A. Iancu și pe strada A. Hijdeu, tronsoanele cuprinse intre strada Ismail și Sf. Petru și Tighina și Ismail, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 10 august - 23 august, anul curent, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albișoara, in perimetrul bulevardul Iurii Gagarin și strada Ismail. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a arterei de circulație.

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca circulatia autovehiculelor va fi restrictionata total in aceasta noapte, in intervalul orar 19:00 ndash; 05:00, pe strada Dumbraveni, intre strada Santinelei si bulevardul Tomis, cu exceptia mijloacelor de transport in comun.Echipele SC Confort Urban SRL vor…

- In perioada 10 iunie - 26 iunie va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, inclusiv la intersecția cu strada Mitropolit Varlaam, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- In perioada 08 iunie - 10 iulie va fi suspendat traficul rutier pe str. Andrei Doga, 19/1, pe tronsonul str. Aerodromului - bd. Renașterii Naționale. Masura este impusa de executarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice gestionate de S.A. „Termoelectrica".

- Traficul rutier va fi suspendat pe strada Vlaicu Parcalab din Capitala, pe tronsonul: strada M. Kogalniceanu - strada A. Bernardazzi; strada A. Bernardazzi - strada A. Mateevici. Circulatia va fi sistata in perioada 25.05.2020 - 25.07.2020.

