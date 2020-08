Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 10 august, o porțiune a strazii Albișoara din Chișinau va fi blocata pentru traficul rutier. Este vorba despre tronsonul cuprins intre bulevardul Iurie Gagarin și strada Ismail. Aici se vor face lucrari la rețelele tehnico-edilitare. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimarul…

- Primaria informeaza ca in perioada 20 iunie (ora 06:00) - 21 iunie 2020 (ora 20:00), va fi suspendat traficul rutier pe str. A. Pușkin, pe tronsonul str. A. Șciusev și str. București. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice de S.A. „Termoelectrica".…

- In perioada 10 iunie - 26 iunie va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, inclusiv la intersecția cu strada Mitropolit Varlaam, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- In perioada 08 iunie - 10 iulie va fi suspendat traficul rutier pe str. Andrei Doga, 19/1, pe tronsonul str. Aerodromului - bd. Renașterii Naționale. Masura este impusa de executarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice gestionate de S.A. „Termoelectrica".

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 27.05.2020 - 19.07.2020, va fi suspendat traficul rutier pe str. Mihai Eminescu, pe tronsonul: str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Varlaam. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor de…

- Incepand de astazi și pana pe 25 iulie, pe strada Vlaicu Parcalab, pe tronsonul: str. M. Kogalniceanu - str. A. Bernardazzi; str. A. Bernardazzi - str. A. Mateevici, traficul tutier va fi suspendat, informeaza Primaria municipiului Chișinau.

- Traficul rutier pe strada Tighina, in perimetrul strazilor Columna și Mitropolit Varlaam, va fi suspendat in perioada 23 mai-14 iunie.Astfel, circulația autobuzelor de pe rutele nr. 24, nr. 31, nr. 38 și nr. 39 va fi redirecționata: de pe strada Vadul lui Voda pe strada Ismail, bd.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 12.05.2020 - 29.05.2020, va fi oprit traficul rutier pe str. Tighina, in perimetrul strazilor Alexandru cel Bun și Columna. Masura este luata in contextul desfașurarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești din zona istorica a orașului,…