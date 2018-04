Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul suedez Per Johansson a opinat ca CSM Bucuresti este favorita in meciul de vineri cu Metz Handball, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dar cu conditia ca spiritul de echipa sa prevaleze individualitatilor din echipa. CSM Bucuresti primeste vineri…

- Drumarii din capitala au demarat procesul de reabilitarea a strazilor. Astazi a fost inițiata prima etapa a planului de reparații, care consta in curațarea și plombarea gropilor formate dupa perioada de iarna. S-a intervenit pe strazile Calea Moșilor, Vadul lui Voda și bulevardele Mircea cel Batran…

- Partidul Democrat din Moldova așteapta un raspuns din partea formațiunilor pro-europene la propunerea sa de a susține un candidat comun la alegerile locale anticipate din Chișinau. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat ca au fost transmise invitații la dialog catre mai multe partide pro-europene,…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Grosimea stratului…

- Gyor, rivala celor de la CSM București, a ramas fara cea mai buna jucatoare: Nork Mork s-a accidentat grav. Echipa maghiara, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la handbal…

- Serviciile de car sharing ar reduce traficul din Capitala si din marile orase ale Romaniei cu 25%, o masina folosita printr-un astfel de serviciu compensand detinerea a patru, pana la opt autoturisme private, arata un studiu realizat de agentia de marketing Perceptum. Astfel, nevoia de spatiu…