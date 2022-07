Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora in PTF Sculeni se atesta flux majorat de autovehicule, anunța Poliția de Frontiera.In ultimele 24 de ore, cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fostPTF Leușeni – 12 583 traversari persoane;PTF Aeroportul Chișinau – 9 775 traversari persoane;PTF

- Poliția de Frontiera anunța o creștere a traficului rutier prin punctul de trecere a frontierei Sculeni, in special pe direcția ieșire din Republica Moldova. La aceasta ora s-a format o coada de aproximativ 45 de vehicule, anunța organul vamal. Autoritațile amintesc ca pe teritoriul PTF Sculeni au loc…

- In toate punctele de trecere a frontierei de stat se atesta trafic moderat de mijloace de transport și calatori. Poliția de Frontiera reamintește despre posibilitatea alegerii altor puncte de trecere de la frontiera cu Romania, pentru a nu supraincarca Sculeni, care se afla in construcție. In punctele…

- Poliția de Frontiera anunța astazi, 20 iunie, ca pe podul de peste riul Prut ce leaga punctele de trecere a frontierei Leușeni și Albița (Romania) se desfașoara lucrari de reparație. Astfel, pe acest pod este accesibila doar o singura banda de circulație. {{622633}}Totodata, IGPF amintește ca și in…

- Au demarat lucrarile de construcție la punctul de trecere a frontierei Sculeni. In acest sens, Poliția de Frontiera intervine cu solicitarea catre calatori sa opteze, din timp, și pentru alte puncte de trecere a frontierei cu Romania.

- Poliția de Frontiera informeaza ca la ieșirea din Republica Moldova se atesta valori crescute de calatori și mijloace de transport. Pe teritoriul punctului de trecere a frontierei Sculeni sunt prezente aproximativ 50 de unitați de transport. Toate pistele disponibile sunt utilizate pentru fluidizarea…

- Trafic intensiv la ieșirea din Republica Moldova. Zeci de mașini stau la coada la frontiera cu Romania. Cel mai mare flux de automobile se atesta la vama Leușeni, unde sunt circa 90 de mașini in rand.La punctul de trece a frintierei Sculeni sunt aproximativ 70 de mașini.

- Trafic intens se atesta la punctul de trecere Sculeni pe ambele sensuri de deplasare. Potrivit Poliției de Frontiera, se inregistreaza un flux de circa 40 de mașini la linia de control, transmite Știri.md. "Polițiștii de frontiera și angajații Serviciului Vamal intreprind toate masurile necesare pentru…