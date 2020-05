Stiri pe aceeasi tema

- Nu este de gluma! In Galați s-au dat un numar de 855 de sanctiuni contraventionale si au retinut 87 de premise de conducere in cadrul unei actiuni avand ca scop cresterea gradului de disciplina rutiera, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

- Imagini cu un cal mort, care plutește in raul Ampoi, la Alba Iulia, au fost suprinse, duminica, de un localnic și publicate pe o rețea de socializare. “Mi-e rușine, oameni fara mila și fara caracter! Asta e Romania in care traim noi toți si acceptam ca prostia sa mearga la rang…de aur”, a scris, revoltat,…

- Un fost angajat al Realitatea TV, cel care a intrat intenționat, in urma cu cațiva ani, cu mașina in gardul Guvernului, a fost impușcat de poliție, intr-un imobil de locuințe, dupa o altercație cu poliția. Un martor la impușcaturi a dezvaluit, miercuri seara, la Romania TV, cum s-ar fi petrecut evenimentele.Barbatul…

- Femeia de afaceri Camelia Șucu, proprietar al companiilor Class.IN Living, crede ca va veni o criza alimentara, cauzata de efectele in lanț ale pandemiei de COVID-19. Tocmai aceasta problema ar ajuta Romania sa devina, anul viitor, unul dintre cei mai importanți producatori din Europa. Pentru aceasta,…

- Actorul Florin Zamfirescu iși serbeaza astazi atat ziua de nume, cat și cea de naștere și a acordat un interviu pentru Antena 3 in care s-a revoltat asupra masurilor impuse de COVID-19, care-l impiedica sa fie aproape de familie. Intrebat cum iși petrece ziua, actorul a raspuns: "Mai bine…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat ca isi suspenda rutele intre Romania si Marea Britanie, Elvetia si Olanda, incepand cu data de 5 aprilie pana pe 18 aprilie inclusiv, iar masurile sunt cauzate de noile restrictii impuse de autoritati. Totodata, ca urmare a restrictiilor din Romania, dar…

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…

- GPS-ul a devenit un dispozitiv indispensabil in calatoriile noastre. Atenție insa, ca o puteți sfarși rau daca nu mai ridicați din cand in cand ochii din micul ecran. In portul vechi din Marsilia este pentru a cincea oara intr-o luna cand o mașina sfarșește in apa. Indicațiile oferite de GPS i-au indus…