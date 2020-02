Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Marți, 11 februarie, in intervalul orar 09:30 – 13:00, politistii dejeni au desfasurat o actiune pe linie rutiera, atat in mediul urban cat si in mediul rural. In cadrul actiunii, au fost aplicate 38 de sanctiuni contraventionale, 11 dintre acestea fiind pentru nerespectarea regimului…

- O noua avertizare COD GALBEN de burnița, cu depuneri de polei vizeaza azi, 22 Ianuarie, județul Satu Mare. Interval de valabilitate: 22.01.2020, ora 10:00 – 22.01.2020, ora 12:00 Se vor semnala: local burnița care depune polei.

- In perioada 17 – 19 ianuarie a.c., polițiștii sibieni au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 39 de permise de conducere, au retras 12 certificate de inmatriculare și au aplicat nu mai puțin de 411 amenzi in valoare de 81.000 de lei. Read More...

- Traficul rutier va fi restrictionat in centrul Capitalei de marti, de la ora 13,00, si pana miercuri, la ora 6,00, pe bd. Unirii, perimetrul cuprins intre bd. I. C. Bratianu si Piata Constitutiei...

- Un sofer care a calatorit intre Roman si Iasi avertizeaza ca pericolele sunt la tot pasul pe drumul european. "Daca nu aveti treaba urgent si numaidecat, stati acasa! E85 e foarte aglomerat, se circula in coloana pe o singura banda, masinile de dezapezire sunt rare tare, iar politia lipseste cu desavarsire.…

- Inspectoratul National de Patrulare propune noi sanctiuni pentru vitezomani. Seful serviciului juridic al INP Veaceslav Sarbu a explicat intr-o emisiune la Radio Sputnik Moldova ca daca proiectul va fi aprobat, conducatorii auto ar putea fi lipsiti de permisul de conducere chiar de

- O femeie a fost lovita de un TIR pe o trecere de pietoni in orașul Falticeni, din județul Suceava. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere din zona. Atenție, detalii și imagini care va pot afecta emoțional!

- A fost inaugurata prima trecere de pietoni inteligenta din Galați. Aceasta are un sistem de lumini care pornește in momentul in care o persoana traverseaza strada. In timp ce luminițele se aprind, localnicii se plang de strazile neasfaltate, lipsa trotuarelor și a parcarilor.