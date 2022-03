Atenție, șoferi! Se inchide temporar pasajul Michelangelo din Timișoara Restricții rutiere. Primaria Municipiului Timișoara anunța inchiderea traficului rutier prin pasajul Michelangelo, in data de 12 martie 2022, in intervalul orar 8:00 – 15:00 in vederea executarii reviziei periodice, respectiv curațarea cuvei pompelor din pasaj. „Menționam faptul ca lucrarile vor fi semnalizate de catre Aquatim. Va mulțumim pentru intelegere!”, se arata intr-un comunicat al Primariei […] Articolul Atenție, șoferi! Se inchide temporar pasajul Michelangelo din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele lucrari de infrastructura, derulate de municipalitate și Aquatim, presupun inchiderea catorva strazi din oraș ceea ce va duce la ingreunarea circulației rutiere din zonele respective. Astfel, de luni, 21 februarie, ora 10, Primaria Timișoara va inchide traficul rutier pe strada Garii, intre km…

- ”Investitiile in Sectorul 1 prevazute pentru anul 2022 sunt in acest moment blocate in Consiliul Local de consilierii PNL si PSD care refuza sa puna in discutie proiectul de buget. Un document esential pentru intreaga comunitate locala, iar neaprobarea acestuia atrage blocaje de natura financiara asupra…

- Primaria Timișoara a anunțat ca in perioada 21 februarie – 30 aprilie vor incepe lucrari de execuție la rețele de apa și canalizare, beneficiar fiind Aquatim. Pentru realizarea in termen cat mai scurt a lucrarilor, se vor institui anumite restricții, respectiv se vor inchide anumite strazi din zona…

- CNAIR a anunțat ca duminica, 13 februarie, in intervalul orar 12:00 – 14:00, sunt programate unele lucrari de mentenanța la Agențiile de Control și Incasare din punctele de frontiera aflate pe raza de administrare a DRDP Timișoara. In intervalul orar menționat nu se vor face incasari și nu se va putea…

- Vineri, 28 ianuarie, intre orele 12 și 16, Aquatim va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strazile Tiberiu Brediceanu și Dorobanți, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi au loc o serie de lucrari care impun restrictii de trafic pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, astfel: kilometrii 34 ndash; 36, sensul catre litoral, trafic restrictionat pe a doua banda, pana la ora 12.00,…

- Un numar de 44 de puncte nefuncționale de difuzare a presei ocupa fara forme legale terenuri aparținand Municipiului Piatra-Neamț. Aceste construcții sunt abandonate și de-a lungul timpului au devenit adevarate spații insalubre, care afecteaza estetica orașului. Primaria Piatra-Neamț a pus in vedere…

- Un accident de circulatie cu victime a avut loc la iesirea din pasajul de pe Independentei/Fundatie Din cauza neacordarii de prioritate, doi soferi s-au ciocnit si au ricosat in ghereta angajatului Primariei din apropiere. In urma accidentului o persoana a fost lovita usor si a refuzat sa fie transportata…