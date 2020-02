Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de iarnă în județul Suceava. Situația drumurilor Pe drumurile din județul Suceava se circula in condiții de iarna din cauza viscolului și a ninsorii. Circulația pe mai multe drumuri a fost ingreunata dupa ce mai multe tiruri au ramas blocate. Au fost probleme la intrare in Darmanești, in zona Ratoș, Ilișești, Salcea, Bunești, la intrare in Falticeni dinspre Suceava.Vezi situația tuturor drumurilor din județ, care drumuri au fost deja inchise și rutele alternative pe realitateadesuceava.net ! Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

