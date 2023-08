Pe DN 6 Ișalnița – Filiași s-a dispus masura reducerii vitezei de deplasare, de la 70 km/h la 50 km/h, in localitate. Masura are ca scop creșterea gradului de siguranța rutiera și ține cont de riscurile de producere a accidentelor grave de circulație. Polițiștii rutieri adreseaza tuturor participanților la trafic rugamintea sa respecte regimul legal de viteza, pentru a nu fi implicați in evenimente rutiere.