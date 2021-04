Stiri pe aceeasi tema

- Taxa anuala pentru parcarile de reședința se scumpesc in Capitala potriiviit hotaririi Consiliului General. Acestea sunt stabilite in funcție de cele patru zone, A, B, C, D. Cea mai mare suma va fi...

- Gratuitatea privind ocuparea locurilor publice cu restaurante si terase de vara se prelungeste pana pe 31 decembrie, potrivit unui proiect de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) din 27 aprilie.

- In perioada 24.03.2021 - 26.03.2021, va fi suspendat traficul rutier, pe str. Nicolae Dimo la intersecția cu str. Acad. Andrei Saharov. Masura a fost luata in vederea executarii lucrarilor de conectare și punere in funcțiune a apeductului nou construit de S.A. Apa - Canal Chișinau. Astfel, pe durata…

- Pana anul acesta nu s-au operat modificari notabile la taxele și impozitele locale in București. Se pare ca lucrurile se vor schimba, incepnd cu anul viitor. Cel puțin aceasta este, declarativa, intenția actualei conduceri din Primaria Generala a Capitalei. Surse apropiate spun ca exista deja un proiect…

- Raportul de specialitate invoca prevederile Codului fiscal, conform carora, ”in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre…

- Primarul Bucureștiului ceruse inițial suspendarea pentru 2 ani. PNL a propus trei luni, in cel din urma s-a ajuns la un an. Nicușor Dan a motivat decizia de suspendare a planurilor de urbanism zonal prin faptul ca acestea nu servesc interesul bucureștenilor, multe spații verzi fiind amenințate cu dispariția.…

- A fost deschis centrul de vaccinare anti-COVID de la Circul Metropolitan din Capitala. Centrul functioneaza zilnic intre orele 08.00 – 20.00. Pe 29 ianuarie, consilierii municipali au adoptat un proiect in baza caruia o parte din Circul Metropolitan Bucuresti va fi pusa la dispozitia Administratiei…

- Serviciul „InfoTrafic” al INP informeaza ca la moment atat in capitala, cat și pe intreg teritoriul țarii se circula in condiții de iarna, drumuri blocate din cauza condițiilor meteo nu sunt. La moment in capitala se atesta flux sporit de transport, la intrarile in oraș și pe arterele principale de…