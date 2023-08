Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza temperaturilor extreme care se inregistreaza marți și miercuri pe raza mai multor județe aflate sub incidența celor doua avertizari de temperaturi caniculare cod roșu și cod portocaliu, traficul feroviar pe anumite intervale de cale ferata de pe raza Regionalelor

- Iata care sunt cele mai semnificative schimbari care intrat in vigoare la inceputul acestei luni, in Republica Moldova. Pedepse mari pentru unele incalcari grave ale regulamentului de circulatie. Viteza excesiv de mare sau neacordarea de prioritate pietonilor vor fi aspru sancționate de polițiști. Se…

- Joi, 6 iulie, au intrat in vigoare amenzi mai dure pentru șoferii care depașesc viteza de circulație pe drumurile publice și pentru cei care nu acorda prioritate pietonilor sau cicliștilor, transmite MOLDPRES . Astfel, potrivit modificarilor la Codul contravențional, cea mai mare amenda aplicata va…

- Din 1 iulie 2023 intra in vigoare modificarile la Regulamentul de circulație rutiera din Republica Moldova, care aduc amenzi mai mari, dar și pedepse mai dure pentru șoferii vitezomani. Mai mult, cei care vor fi prinși ca au depașit viteza admisa cu mai mult de 60 km/h vor ramane fara permisul de conducere…

- Din 1 iulie 2023, șoferii, care depașesc limita de viteza, care au permisul suspendat, dar conduc și cei care nu acorda prioritate pietonilor, vor fi pedepsiți mai dur. La sfarsitul acestei saptamani intra in vigoare modificarile aprobate pe 2 martie 2023 la regulamentul circulatiei rutiere, scrie Piața…

- Se da amenda de 4.000 de lei pentru soferii care nu au asta pe masina. Legislația rutiera s-a modificat din nou, astfel ca unii dintre șoferi vor incasa amenzile uriașe in cazul in care acest semn le va lipsi din parbriz. Aceasta este legea de care putini stiu. Atenție, șoferi. Aceasta este legea pe…

- Codul Rutier prevede faptul ca este interzis sa folosești folii auto in timpul deplasarii pe drumurile publice. Șoferii pot fi opriți in trafic daca nu respecta aceasta regula. Foliile auto sunt folosite, in general, pentru reducerea luminozitații in interiorul mașinii, intimitate sau pentur un aspect…