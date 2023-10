Atenție șoferi: restricții de circulație pe Autostrada A10, in zona Aiud, pana pe 15 octombrie. Se efectueaza lucrari de reparații Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat ca in perioada 1 – 15 octombrie vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda – Aiud, in zona Aiud. Potrivit drumarilor, se vor efectua lucrari de reparații rosturi de dilatație pod intre km 49+430 și km 49+580, calea 2. Circulația se […] Citește Atenție șoferi: restricții de circulație pe Autostrada A10, in zona Aiud, pana pe 15 octombrie. Se efectueaza lucrari de reparații…