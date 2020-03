Stiri pe aceeasi tema

- Noul sens giratoriu situat la intersectia bulevardului Mamaia cu strada I.G. Duca a fost amenajat ieri, 13 martie, potrivit unui comunicat de presa al Primariei Municipiului Constanta.Masura a fost luata pentru a preveni blocajele rutiere formate si pentru cresterea sigurantei circulatiei in intersectie…

- Incepand cu data de 12 februarie, pe strada Anișoara Odeanu, din Lugoj, circulația rutiera se desfașoara doar intr-un singur sens, dinspre strada Traian Grozavescu spre strada Bucegi. „In vederea fluidizarii circulației in zona centrala a orașului, primarul municipiului Lugoj, prof.…

- In legatura cu precipitatiile abundente sub forma de ploaie in ultimele ore și condițiile meteo nefavorabile, Poliția Capitalei vine cu urmatoarele recomandari catre conducatorii auto și pietoni:Respectați regulile de circulatie in vigoare si acordați maxima prudenta in

- Astazi, in cadrul Comisiei de circulație, au fost luate in discuție o serie de recomandari ale Poliției Municipiului Brașov și ale Poliției Locale. O parte dintre recomandari au fost avizate, altele vor fi analizate și pe teren. Astfel: avand in vedre ca un sens al str. Ionescu Crum a fost transformat…

- In Maramureș ploua slab pe toate sectoarele de drumuri publice. Vizibilitatea este redusa in trafic, sub 100 de metri, pe DN18, in Pasul Gutai, km 17 si km 34. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu sase tone de material antiderapant pe DN18. Temperaturile au valori pozitive, cu exceptia…

- Municipalitatea lugojeana vrea sa fluidizeze circulația in Lugoj prin realizarea unor sensuri unice pe strazile unde circulația se desfașoara cu greutate din cauza mașinilor parcate pe ambele parți ale carosabilului. Astfel, primarul Francisc Boldea a anunțat ca va propune Comisiei de circulație,…

- Elevii Școlilor Gimnaziale ”Avram Iancu”, ”Vasile Goldiș” și a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, vor merge la școala de luni, de la ora 8.30 și nu de la 8.00 cum era normal. Decalarea cu o jumatate de ora a programului pentru cele trei unitați de invațamant se datoreaza unei incercari…

- Meteorologii au prelungit, duminica, atentionarile nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa pentru judetele Arad, Bihor si Timis. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),...