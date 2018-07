Stiri pe aceeasi tema

- Putem sa spunem, in sfarșit, ca ne-a fost dat sa vedem și astfel de acțiuni in orașul de pe Mureș. Vorbim de o acțiune desfașurata in perioada 16 – 22 iulie, de polițiștii locali de la Serviciul Ordine și Liniște publica 1 și 2 din cadrul Poliției Locale Arad, care vizeaza curațenia din fața imobilelor.…

- Polițiști de ordine publica, rutiera și investigații criminale din Timișoara au participat, noaptea trecuta, la o serie de acțiune de control atat in trafic, cat și la societați comerciale. Astfel, oamenii legii au verificat 17 firme, peste 200 de mașini și au legitimat sute de persoane. Polițiștii…

- Politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și Postului de Poliție Salciua au aplicat 15 sanctiuni contraventionale, in urma unei actiuni pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si creșterea gradului de disciplina rutiera Vineri, 30 iunie 2018, politistii din cadrul Poliției…

- Polițiștii rutieri acționeaza permanent pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regulilor de circulație de catre pietoni. Pe segmentul contravențiilor constatate la pietoni, polițiștii au desfașurat acțiuni in prima jumatate a acestui an, in tot județul, pentru depistarea pietonilor…

- Ieri, polițiștii de la Vatra Dornei au aplicat 26 de amenzi, in cuantum de 8.120 de lei, intr-o acțiune pe linie rutiera. 7 amenzi au fost date pentru viteza. De asemenea, a fost retras un certificat de inmatriculare.

- Dupa ce, in weekend, polițiștii de la Rutiera au organizat o acțiune pentru depistarea vitezomanilor in localitațile de pe Valea Prahovei ( VEZI DETALII ), in noaptea de duminica spre luni echipajele dotate cu radar TruCam au acționat in municipiul Ploiești. Și nu fara folos!

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a fost dotat cu aparat radar tip „pistol” pentru detectarea vitezei de deplasare a autovehiculelor. Aparatul stocheaza pe cadrul de memorie inregistrarile video, ce pot cuprinde marca mașinii, placuța de inmatriculare și chiar trasaturile faciale ale conducatorului…

- Se iau masuri dure inpotriva soferilor care isi atarna in parbriz iconite, cruciulite si alte obiecte care reduc vizibilitatea. Politistii spun ca toate accesoriile agatate de oglinda retrovizoare sau puse pe bordul masinii sunt periculoase pentru soferi, in conditiile in care obstructioneaza vederea…