Șoferii care se intorc duminica in București, dupa un weekend petrecut in zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, sunt sfatuiți de polițiști sa ia in considerare folosirea rutelor alternative la planificarea calatoriei. cu ar fi Brasov-Cheia-Ploiesti sau Rasnov-Campulung-Pitesti. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto, care revin astazi in Bucuresti, la finalul week-end-ului petrecut pe raza statiunilor montane de pe Valea Prahovei, sa ia in considerare folosirea rutelor alternative la planificarea calatoriei. Astfel, pentru DN 1 Brasov…