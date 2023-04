Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane anunta pe SICAP licitatie in vederea achizitionarii a patru autovehicule pick-up 4x4, dotate cu sisteme automate de recunoastere a numerelor de inmatriculare (automatic number plate recognition) si camere video.Conform caietului de sarcini, sistemul LPR (License…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 16:00, au loc lucrari de igienizare pe autostrazile A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre Capitala, tronsonul kilometric 0 21, si A4 Ovidiu Agigea, pe ambele sensuri de mers. Din acest motiv, traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 07 08.03.2023, interval orar 23:00 01:00, pe A2 Bucuresti Constanta, sectorul cuprins intre km 11 700m si km 12 600m, vor avea loc restrictii de circulatie pentru a permite executarea lucrarilor de montare si scoatere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate valori de trafic pe DN 1 Bucuresti Brasov, dupa cum urmeaza: Centura de Vest Ploiesti, trafic normal pe ambele directii de deplasare; Comarnic, coloana in miscare de la km 103 pana la km 106…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 02.02.2023, la ora 22:00, se va desfasura un transport agabaritic petraseul: PTF Bors II ndash; A 3 ndash; DN 19 ndash; DN 1 ndash; A 3 ndash; A 10 ndash; A 1 ndash; DN 1 ndash; DN 7 ndash; A 1 ndash; DN CB ndash;…

- VIDEO: Atenție șoferi. Trafic blocat pe DN 7C – Transfagarașan, in urma caderilor de stanci de pe versant Traficul rutier este blocat vineri dimineața pe DN 7C – Transfagarașan, la km 97+250, in zona localitații Arefu, in urma caderilor de stanci de pe versant, a anunțat Inspectoratul General al Politiei…

- Un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, soldat cu 3 victime s-a produs, sambata dupa-amiaza, pe DN1. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc in zona localitații Timișu de Jos, județul Brașov. Cele trei victime sunt evaluate…

- Aproximativ 900 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, in ultima saptamana, de politistii Brigazii Autostrazi, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 27 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, politistii Brigazii Autostrazi au…