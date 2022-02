Stiri pe aceeasi tema

- Iarna pare decisa sa-și intre in drepturi, astfel ca, marți dimineața, ninge in mai multe județe. Un mesaj venit in dimineața zilei de marți, 8 februarie, de la Centrul Infotrafic al Poliției Romane este menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto, fiind anunțate drumurile naționale (DN) pe care…

- Centrul Infotrafic avertizeaza, marti seara, ca se crcula in conditii de ceanta densa pe Autostrada Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Cernavoda, dar si pe Autostrada Ovidiu-Agigea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, marti seara, se circula in…

- ATENȚIE, șoferi: DJ750 Garda de Sus-Sfoartea, INCHIS circulației, din cauza zapezii ATENȚIE, șoferi: DJ750 Garda de Sus-Sfoartea, INCHIS circulației, din cauza zapezii Cateva sectoare de drum din Romania sunt inchise din cauza zapezii. De asemenea, pe alte porțiuni se circula cu dificultate. Centrul…

- Iarna și-a intrat in drepturi, in unele zone din țara. Dar, deși se circula in condiții de iarna, s-a anunțat faptul ca nu sunt sectoare de drumuri nationale pe care sa fie traficul rutier oprit, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. In dimineața acestei prime zile din saptamana,respectiv luni,…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si umed, cu exceptia DN18 la Sighetu Marmatiei si Viseu de Sus, DN19 si DN17C, unde pe partea carosabila se gaseste un strat de zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm. In Pasul Prislop, intre km 156 si km…

- Mai multe porțiuni de drum din sudul țarii sunt acoperite cu polei, iar utilajele acționeaza cu material antiderapant. Cele mai mari probleme sunt in județele Olt și Argeș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca miercuri dimineața nu sunt drumuri nationale…

- Un transport agabaritic va fi efectuat, in noaptea de miercuri spre joi, din judetul Sibiu spre Portul Agigea, circulatia urmand sa fie restrictionata pe mai multe artere rutiere, anunta Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane.

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna. In cursul zilei au cazut precipitatii mixte, iar seara si noaptea sub forma de ninsoare. Stratul de zapada masura pana la 36 cm la statia meteo Iezer si 1-2 cm in afara partii carosabile in zonele joase (Ocna Sugatag, Targu Lapus). Sectoarele de drumuri…