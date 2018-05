Atenţie şoferi! Noi modificări la efectuarea ITP-ului Practic, se vor schimba o parte din regulile referitoare la inspectia tehnica periodica (ITP) si se modifica partial modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra autoturismului. Concret, din data de 20 mai 2018, la efectuarea ITP, soferii care au la masina parbrizul putin crapat sau alte defectiuni minore care nu pun in pericol siguranta rutiera vor putea trece fara probleme inspectia tehnica. Astfel, dupa noile reguli, deficientele tehnice sunt grupate in trei mari categorii. Cele minore, cu care o masina poate primi ITP, se refera la acele defectiuni care nu au un efect semnificativ… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

