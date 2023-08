Atenție, șoferi! Modificări la regimul permiselor Noile condiții de restituire a permisului de conducere și de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre șoferii care dețin permise eliberate de alte state intra in vigoare incepand de astazi. Modificarile au fost incluse intr-o ordonanța aprobata de Guvern in urma cu trei zile. „Cetațenii care dețin permise de conducere eliberate de alte […] The post Atenție, șoferi! Modificari la regimul permiselor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

