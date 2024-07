Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Valea Oltului va fi inchisa intre 8 iulie si 9 august, pe perioada zilei, pentru lucrari la autostrada Sibiu - Pitesti, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca lucrarile la loturile 1 și 2 ale Autostrazii A7 Ploiești-Buzau se vor finaliza in toamna acestui an. In cadrul unei vizite de lucru efectuate marți, Grindeanu a verificat stadiul lucrarilor la acest obiectiv important. El a precizat ca, pana in…