- Testul de sarcina efectuat la domiciliu este una dintre cele mai simple și mai fiabile metode de confirmare a unei sarcini, cu condiția sa fie efectuat corect, la momentul potrivit. Descopera mai multe despre fiabilitatea testelor de sarcina și despre situațiile in care acestea pot furniza rezultate…

- ■ in fiecare an, in Europa sunt raportați in jur de 250.000 de copii ca fiind disparuți ■ in perioada aprilie 2023 - aprilie 2024, au fost procesate in Romania 9.902 de sesizari privind minori disparuți, potrivit statisticii IGPR ■ in județul Neamț, din 2023 și pana in 24 mai au fost dați disparuți…

- Abuzurile generate de testele antidrog ar putea fi prevenite. APADOR CH vine cu o propunere in acest sens astfel incat cazuri precum cel al cantareței Xonia – cel mai recent dintr-un șir de testari fals positive – sa nu se mai repete. APADOR-CH considera ca astfel de situații arata indiferența totala…

- Este alerta meteorologica in Romania, avand in vedere ca ciclonul care a devastat intreaga Europa ajunge si la noi in tara. Au fost inundații puternice in Franța, in Belgia, in Germania, in Olanda, iar ciclonul vine acum și spre țara noastra. „Intr-adevar și in Romania, vremea devine tot mai instabila…

- Bursa de la București e urmarita. Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București (BVB) a fost cea mai de succes din Europa și a treia la nivel mondial, așa ca beneficiul de imagine a fost unul foarte mare pentru cel mai mare producator roman de energie electrica, a spus Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica,…

- Conform unui studiu publicat de Eurostat, la capitolul digitalizare Romania se afla pe ultimul loc in Europa. The post CONCLUZIILE UNUI STUDIU La capitolul competențe digitale, Romania nu are rezultate foarte bune first appeared on Informatia Zilei .

- O noua analiza a celor mai frecventate zone de hoții de buzunare din marile destinații turistice din Europa arata ca fenomenul este departe de a fi unul de care sa nu ne temem, mai ales in jurul celor mai importante atracții.

- Vanzarile de telefoane iPhone au scazut pe aproape fiecare piața de pe glob, conform celor mai recente rezultate de la Apple. Singura zona in care nu se inregistreaza o scadere este Europa. Gigantul tehnologic a anunțat ca cererea globala pentru smartphone-urile sale a scazut cu peste 10% in primele…