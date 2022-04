Atentie soferi! Este pericol de accidente intre localitatile Jijila si Macin din judetul Tulcea. Ce s-a intamplat!

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Arges au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la barajul Budeasa. Din primnele informatii un autoturism a cazut in baraj, zona Clemans. Potrivit ISU Arges, nu se afla nimeni in autoturism si a cazut in rau, dupa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia de Pompieri Macin intervin cu un echipaj format din 7 subofiteri pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata ce se manifesta pe aproximativ 7 hectare in zona digului dintre localitatile I.C. Bratianu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in Inotesti.Potrivit ISu Prahova, acesta se manifesa pe langa calea ferata, in apropierea unei garnituri de tren…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au intervenit in cursul noptii in orasul Babadag. Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea noaptea trecuta, in jurul orei 00:05, salvatorii Statiei de Pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru localizarea…

- Joi, 3 februarie, in jurul orei 8.55, salvatorii Sectiei de Pompieri Macin au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de vegetatie uscata produs in apropierea localitatii Macin, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU "Delta" al judetului Tulcea.Un…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pe strada Delfinului din municipiul Constanta. Din primele informatii militarii au intervenit pentru salvarea unei pisici. Pompierii au fost nevoiti sa foloseasca autoscara…

- Luni, in jurul orei 11:10, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru salvarea unei pisici, dintr-un copac, in localitatea Negrești-Oaș. La fața locului s-au deplasat 3 subofițeri cu o autospeciala de stingere dotata cu scara…

