Reprezentanții Consiliului Județean Timiș informeaza ca, in perioada 11 – 16 ianuarie, intre orele 8 și 17, se va inchide circulația rutiera pe sectorul de drum cuprins intre Barateaz și Satchinez și se va devia traficul pe DP 4 și DC 37. De asemenea, in perioada 15 – 22 ianuarie, intre orele 08 – 17⁰⁰, […]