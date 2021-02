Drumul Național 7 este blocat pe ambele sensuri de mers, in apropierea localitații aradene Toc. Pe șosea s-a prabușit un versant, blocand carosabilul cu pamant, piatra și copaci. „Circulație oprita pe DN 7, in județul Arad, in apropiere de localitatea Toc. Drumarii intervin pentru a elibera carosabilul de pamantul care a cazut de pe versant. […] The post Atenție, șoferi: DN7 blocat pe ambele sensuri, in apropiere de Toc appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .