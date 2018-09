Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat in perioada 21-23 septembrie, in zona Parlamentului, cand va avea loc un eveniment cultural artistic denumit "Zilele Bucurestiului", in Piata Constitutiei, informeaza Brigada...

- Azi este ultima zi in care toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri opinii sugestii cu privire la proiectul de act normativ privind "instituirea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare cu 7,5 tone pe unele sectoare…

- Saptamana viitoare aduce restricții de circulație pe centura Timișoarei odata cu inceperea reparațiilor. The post Atenție, șoferi! Restricții de circulație pe centura Timișoarei; incep reparațiile appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul este intens pe Autostrada Soarelui spre litoral si la ieșirea de pe autostrada A4, iar intre statiunile Eferie Nord si Eforie Sud se desfasoara in coloana. Mai multe tamponari s-au produs din cauza nepastrarii distantei de siguranta.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Constanta,…

- Politia Rutiera va impune restrictii de circulatie vineri, intre orele 9,30 - 11,30, in zona Monumentului Eroilor Aerului din Capitala, unde se va desfasura o ceremonie militara si religioasa dedicata Zilei...

- Restrictii pentru transportul de mare tonaj. Potrivit reprezentantilor Ministerului Economiei și Infrastructurii, se interzice, provizoriu, circulația vehiculelor de mare tonaj cu greutatea totala de peste 20 de tone pe drumurile naționale.

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți, 19 iunie, pana in jurul orelor 19:00, din cauza lucrarilor de reparatii si asfaltare efectuate, traficul rutier este restrictionat pe banda a doua, la kilometrul 157 al Autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, pe sensul…