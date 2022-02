Atenție, șoferi! De luni, mai multe străzi din Timișoara se închid pentru lucrări edilitare Unele lucrari de infrastructura, derulate de municipalitate și Aquatim, presupun inchiderea catorva strazi din oraș ceea ce va duce la ingreunarea circulației rutiere din zonele respective. Astfel, de luni, 21 februarie, ora 10, Primaria Timișoara va inchide traficul rutier pe strada Garii, intre km 0+000 – 0+216, masura fiind valabila pana in luna august 2023. […] Articolul Atenție, șoferi! De luni, mai multe strazi din Timișoara se inchid pentru lucrari edilitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

