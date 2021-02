Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta a transmis ca este vorba de o coliziune intre doua autovehicule, produsa pe un carosabil umed, urmata de caderea unui stalp de electricitate pe carosabil.In jurul orei 11.00, pe drumul national DN 22, loc. Isaccea Tulcea a avut loc un eveniment rutier…

- Din cauza ninsorii abundente și a viscolului ce au determinat scaderea vizibilitații, CNAIR si Poliția Rutiera au decis sa inchida circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe sectoare de drum national afectate

- Autoritațile anunța ca se circula cu greutate pe o porțiune din județul Iași a Drumului Național 28 din cauza noroiului. De vina sunt utilajele care recolteaza sfecla de zahar de pe terenurile din regiune, potrivit Mediafax. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța ca pe DN28, in…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca se circula cu greutate pe un drum național din județul Timiș din cauza unui accident. Potrivit primelor informații, un autotren care transporta mașini noi a intrat in coliziune cu un autoturism, potrivit Mediafax. Informațiile oferite…

- Centrul Infotrafic anunța ca marți dimineața, pe A1 București-Pitești și pe A2 București-Constanța traficul este blocat din cauza unor autotrenuri care au derapat. Pe A1 București – Pitești traficul este blocat la kilometrul 52 (Localitatea Corbii Mari, jud. Dambovița), sensul catre capitala, din cauza…

- Circulatia rutiera in judetul Constanta se desfasoara cu dificultate marti in unele zone din cauza zapezii si a viscolului, utilajele de deszapezire fiind scoase pe teren. Lucratori ai Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta au intervenit in comuna Ciocarlia pentru repunerea pe carosabil…

- UPDATE: Potrivit informațiilor de la fața locului, se pare ca in accident au fost implicate trei autovehicule, o camioneta, un microbuz de transport persoane și un TIR. Martorii ne-au declarat ca evenimentul rutier s-a produs dupa ce camioneta nu a pastrat distanța regulamentara și a intrat in spatele…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 16-30 noiembrie 2020, va fi restricționat traficul rutier pe strada Armeneasca, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant – str. Mitropolit Varlaam, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apeduct.