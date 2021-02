Stiri pe aceeasi tema

- Atentie soferi, groapa periculoasa pe strada Petricani din Capitala. Cel mai probabil, gaura din asfalt a dat deja batai de cap conducatorilor auto, intrucat, pentru ai avertiza pe ceilalți participanți la trafic, aceasta a fost acoperita cu mai multe crengi.

- In perioada 27 - 30 ianuarie 2021, va fi intrerupt traficul rutier ca la intersecția strazilor Tighina - M. Kogalniceanu. Toate se intimpla in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare rețelei de canalizare. Conducatorii auto care traverseaza cartierele unde este anunțata suspendare de trafic…

- In perioada 14 ianuarie – 12 martie 2021 va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer, informeaza Primaria Chișinau. Serviciile municipale de profil solicita…

- In perioada: 14 ianuarie – 12 martie 2021, va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer.

- Traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, intersecție cu strada Ierusalim. Circulatia va fi sistata in perioada 17 - 18 decembrie, intervalul 09:00 - 17:00.

- Incepind de astazi și pina pe 15 decembrie va fi oprit traficul rutier pe strada 31 august 1089, intersecție cu strada Bulgara, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in legatura cu executarea lucrarilor de stramutare a gazoductului. Totodata, in perioada: 7 - 31 decembrie, anul…

- Pe parcursul zile de miercuri, 25 noiembrie 2020, este suspendat traficul rutier pe strada Nicolae Testemițanu, pe tronsonul cuprins intre str. Ion Inculeț și str. Gheorghe Cașu, in legatura cu executarea lucrarilor de asfaltare a carosabilului.

- Incident pe strada Petricani din Capitala. Un stilp de electricitate atirna in aer, ținindu-se doar in fire. Mai mulți trecatori au postat pe Facebook imagini de la cazul dat. Potrivit unui reprezentant Lumteh, stilpul a fost doborit in urma unui accident rutier. La moment, muncitorii duc lucrari de…