- La data 2 de august 2020, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, la nivelul județului Alba, au fost inregistrate 763 de cazuri positive, 527 de persoane vindicate și 32 de decese. Sambata, au fost prelucrate, in total, 274 de teste, la SJU. Numarul total de teste efectuate in județ a ajuns la…

- La data de 18 iulie 2020, la nivelul județului Alba, de la inceputul pandemiei și pana in present, s-au inregistrat 562 de persoane positive (40 dintre ele doar in ultimele 24 de ore), 442 de persoane vindicate și 28 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 522 de teste la DSP. Numarul total de…

- Numar record de cazuri COVID-19, de la inceputul pandemiei, confirmate in ultimele 24 de ore, atat in țara cat și in județul Alba. Potrivit datelor transmise sambata de Direcția de Sanatate Publica Alba, sunt 40 de infectari noi. La nivel național, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 18 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 40 cazuri de infectare cu COVID-19, cel mai mare numar de infectari din județ de la inceputul pandemiei de coronavirus. Cele 40 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu Covid-19 provin…

- Constructorii celor doua loturi din autostrada A10, in lungime de aproximativ 41 de kilometri, intre Sebes si Aiud, au cale libera sa finalizeze investitia dupa ce ultimele obstacole externe au fost depasite.

- Reprezentanții IPJ Alba, au transis situația amplasarii radarelor in data de 15 iulie 2020, pe drumurile din județ: Drumul National 1- Alba Iulia – Santimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teius – Aiud – Inoc – limita cu judetul Cluj Drumul National 1- Sebes – Cut – Cunta – limita judetul Sibiu Drumul…

