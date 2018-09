Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare radicala la una dintre cele mai importante banci din Romania. Totul se va intampla chiar de ziua nationala a Romaniei.Institutia, cu un portofoliu impresionant in Romania, ofera servicii financiare pentru mai mult de 300.000 de clienti, printr-o retea de 100 de sucursale si agentii,…

- Mare atenție! Schimbare majora pentru cei care dețin autoturisme! Incepand cu aceasta saptamana, șoferii primesc o lovitura dura! Toți proprietarii de mașini vor fi obligați sa faca asta. Aceasta decizie schimba radical legislația auto.Astfel, fie ca vor, fie ca nu, șoferii vor fi nevoiți…

- In 24 mai, a fost aprobata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2018 potrivit careia operatorii economici sunt obligati sa se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Astfel, masura trebuia implementata de contribuabilii mari sau mijlocii pana la 1 septembrie 2018, contribuabilii mici…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 2 august – 1 septembrie, va fi suspendat total traficul rutier pe strada 31 august 1989, tronsonul cuprins intre strazile Ismail – Tighina, in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a retelelor.

- Simona Halepa refuzat initial invitatia organizatorilor competitiei pe care a castigat-o in 2013 si unde era o prezenta constanta in anii trecuti. Totusi, dupa ce a cantarit mai bine optiunile, a decis sa participe. Simona Halep are o SUPERSTITIE INEDITA. Ce nu va face niciodata cat timp va…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat, luni, rezultatele repartizarii computerizate a celor peste 150.000 de elevi care au sustinut Evaluarea Nationala. Un numar de 176 de elevi au media de admitere 10, iar Colegiul ”Sfantul Sava”din Bucuresti se mentine pe primul loc in tara, cu ultima medie…

- O lege extrem de importanta, care vizeaza milioane de soferi, a primit votul final. Aprobat acum trei ani de catre senatori, proiectul revine in prim-plan.Acesta a primit votul Camerei Deputatilor si prevede schimbari radicale in ceea ce priveste modalitatea de plata a amenzilor. Citește…

- Camera Deputatilor a adoptat, luni, cu amendamente, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008, asupra caruia presedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea.Actul normativ a fost adoptat cu 227 de voturi favorabile si 24 impotriva si reglementeaza posibilitatea…