- La aceasta ora vizibilitatea este redusa de ceata pe E58, spre Seini. Carosabilul sectoarelor de drumuri naționale este curat și uscat in zonele de ses, deal și munte și parțial umed in zona inalta de munte (Pasul Prislop). Angajații secției de drumuri naționale au acționat și raspandit șapte tone de…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Nu au fost inregistrate probleme in trafic, datorita conditiilor meteorologice. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zonele de ses, deal si munte si partial umed in zona inalta de munte, mai exact in Pasul Prislop.…

- D.R.D.P. Constanta anunta ca, incepand de azi, 24 decembrie 2019, au fost ridicate restrictiile temporare instituite pentru realizarea obiectivului Refacere sistem rutier DN 22H, km 0 000 1 590, Varianta de ocolire Oras Babadag, fiind reluat traficul rutier pentru toate categoriile de autovehicule.Sursa…

- Secția Școala Populara de Arta din cadrul CJCPCT ”Liviu Borlan” Maramureș a oferit recent publicului baimarean concertul dedicat sarbatorilor de iarna, un eveniment devenit tradiție a instituției la inceput de decembrie. Sub denumirea „Poveste de iarna”, pe scena Teatrului de Papuși, elevii și profesorii…

- Iarna este anotimpul in care totul devine magic. Ne duce cu gandul la sarbatori, la cadouri faine, peisaje și locuri de vis, unde sa te bucuri alaturi de cei dragi de un foc la șemineu și un vin fiert cu scorțișoara. Prietenii de la Art&Craft, cei care propun cele mai inspirate cadouri de sarbatori,…

- Cerul a fost senin, duminica, dar, treptat, s-a innorat in cursul nopții. Nu au fost semnalate precipitații. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș și Cavnic -6 grade Celsius. Vremea va fi inchisa astazi in județ. Pe arii extinse vor cadea precipitații sub forma de ninsoare. Izolat indeosebi…

- Astazi, 29 noiembrie, pe Bulevardul Republicii din Baia Mare a avut loc un accident de circulație! Traficul este ingreunat. In aceste momente se intervine la fața locului. Nu se cunosc informații despre starea victimelor. Vom reveni! Source

- Nu mai este mult si vom avea zapada și polei in unele regiuni ale țarii, iar legea prevede ca in aceste condiții este obligatoriu sa ai mașina echipata cu anvelope de iarna. Conform Codului rutier, anvelopele de iarna sunt obligatorii daca drumurile publice sunt acoperite cu zapada, gheața sau polei.…