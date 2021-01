Atenție, șoferi! Au apărut clasicele „capcane“ de pe străzile Craiovei (VIDEO) A venit iarna și odata cu ea au reaparut clasicele „capcane“ de pe strazile Craiovei: gropile din carosabil. Cu toate ca nu am avut parte pana acum de dese fenomene de ingheț-dezgheț și nici acțiunile de deszapezire nu au avut loc in forța (nu a fost cazul) asfaltul a cedat pe mai multe strazi din municipiu. Mai bine zis, nu am avut de-a face cu cauza principala a apariției gropilor, dar ele „s-au incapațanat“ sa-și faca simțita prezența in viața șoferilor. Unele pot fi ocolite, daca le sesizezi din timp, insa altele sunt foarte greu de evitat. Daca mai și ploua, gropile devin adevarate capcane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

