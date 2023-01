Șoferii care pleaca la drum in aceasta seara trebuie sa fie atenți la condus! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ceata si polei pentru cinci judete din Moldova. Așadar, potrivit ANM, pana la ora 23:00, in judetul Botosani, in zona joasa a judetului Bacau (in localitatile: Bacau, Onesti, Buhusi, Sascut, Balcani, Poduri, Racaciuni, Helegiu, Margineni, Blagesti, Parjol, Cleja, Manastirea Casin, Beresti-Tazlau, Faraoani, Garleni, Podu Turcului, Luizi-Calugara, Caiuti, Rachitoasa, Livezi, Targu Trotus, Corbasca, Barsanesti, Nicolae Balcescu, Pargaresti,…