Atenție, șoferi! Achiziția rovinietei la frontiera de vest, indisponibilă temporar duminică CNAIR a anunțat ca duminica, 13 februarie, in intervalul orar 12:00 – 14:00, sunt programate unele lucrari de mentenanța la Agențiile de Control și Incasare din punctele de frontiera aflate pe raza de administrare a DRDP Timișoara. In intervalul orar menționat nu se vor face incasari și nu se va putea achiziționa rovinieta din punctele […] Articolul Atenție, șoferi! Achiziția rovinietei la frontiera de vest, indisponibila temporar duminica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

