- In perioada 20.03.2021 – 21.03.2021, se suspenda parțial traficul rutier pe str. Columna, in perimetrul str. Mit. G. Banulescu – Bodoni – str. Al. Pușkin, in legatura cu executarea lucrarilor stramutare a rețelelor electrice de catre I.C.S.

- Atentie, soferi Se decoperteaza carosabilul pe strada Avram Iancu.Echipele administratorului drumului public intervin astazi cu utilaje pentru frezarea carosabilului pe strada Avram Iancu, circulatia autovehiculelor fiind restrictionata alternativ, pe cate un sens de mers, pana la ora 16:00.Interventiile…

- Traficul rutier pe strada Columna, pe tronsonul strada A. Pușkin - strada V. Alecsandri va fi sistat pana pe 31 martie. Decizia a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala, de la str. Gr.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata, 06 februarie, curent, intre orele 07:00- 17:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Tighina, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - strada 31 August, 1989, in legatura cu executarea lucrarilor de demontare și evacuare a macaralei de pe…

- Circulația rutiera pe strada Kogalniceanu intre Bulgara și Tighina a fost sistata in urma unei scurgeri de apa.Serviciile abilitate sunt la fața locului si promit sa remedieze situatia in cateva ore.Politia solicita conducatorilor auto sa evite zona respectiva.

- Atentie soferi, groapa periculoasa pe strada Petricani din Capitala. Cel mai probabil, gaura din asfalt a dat deja batai de cap conducatorilor auto, intrucat, pentru ai avertiza pe ceilalți participanți la trafic, aceasta a fost acoperita cu mai multe crengi.

- In perioada 14 ianuarie – 12 martie 2021 va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, in perimetrul strazilor Sfatul Țarii și Tricolorului, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer, informeaza Primaria Chișinau. Serviciile municipale de profil solicita…

