- O geanta suspecta a fost descoperita langa o masina parcata in apropierea Ministerului Transporturilor, in zona Garii de Nord din Bucuresti. In aceasta dimineața, jandarmii ce efectueaza serviciul in zona Ministerului Transporturilor au sesizat prezența unui bagaj abandonat in parcare, transmite Poliția…

- Imagini video surprinse pe o autostrada din vestul Kievului arata o coloana de tancuri rusești complet distrusa in urma unui atac al armatei ucrainene. Inregistrarea video a fost redistribuita de Rob Lee, analistul militar de la Foreign Policy Research Institute specializat in forțele armate ruse.…

- Hackerii de la Anonymus au publicat, pe Twitter, imagini video de pe camerele de supraveghere din interiorul administrației de la Kremlin, susțin ei. Aceștia spun ca au spart sistemul de securitate și vor dezvalui toate secretele. Un grup de hackeri asociați Anonymous ar fi spart sistemul de supraveghere…

- Traian Basescu a oferit, joi, primele declarații dupa externarea de la clinica din Bruxelles. Fostul președinte a anunțat ca se conformeaza legii și este acum in cautarea unui apartament pentru a se muta din vila de protocol. Fostul președinte Traian Basescu a recunoscut, joi, ca a avut o noapte alba…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022,…

- Ministerul Transporturilor anunța ca incepand din 15 februarie, locuitorii Capitalei și ai județului Ilfov vor putea folosi un singur bilet sau abonament metropolitan nu doar pentru liniile de suprafața și metrou, cum se intampla in prezent, ci și pentru linia feroviara Gara de Nord – Aeroport Otopeni. …

- Ministerul Transporturilor vrea sa majoreze amenzile emise pentru lipsa rovinietei, in speța, propunerea vine de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoferii romani pot plati de pana la trei ori mai mult pentru sancțiunile rutiere. Sancțiunile vor crește pana la 275 de lei…