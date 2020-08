Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Cornel NISTORESCU Dupa enormitațile de miercuri, joi dupa amiaza, președintele Romaniei a mai facut o declarație. Miercuri s-a bilbiit și a spus prostii despre confictul SUA- China. Joi, a spus prostii și mai mari despre pandemie. Dupa intilnirea cu Marcel Vela și cine o mai fi fost, a aflat…

- Cadrele medicale din linia intai si toti angajatii care se lupta cu noul coronavirus sunt invitati sa fie copiloti intr-un eveniment dedicat lor, Raliul Liniei Intai, eveniment care constituie o premiera pentru Romania si Europa si va avea loc luni, 27 iulie, in avanpremiera etapei a treia din Campionatul…

- In contextul actualei pandemii de coronavirus și a restricțiilor existente in organizarea unor intruniri cu un numar semnificativ de participanți, Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a decis, la recenta sa reuniune, prelungirea mandatului conducerii…

- 1 Rovinj (Croația) Pentru mulți, Rovinj este cel mai frumos sat din Croația. Este atracția principala a coastei istriene, deoarece, in pofida numeroșilor turiști care viziteaza aceasta peninsula care nu ofera prea multe puncte de interes specifice, Rovinj are mult farmec. Este unul dintre acele locuri…

- Ai un magazin cu obiecte si decoratiuni pentru casa? In plus, vrei ca prin intermediul produselor tale sa iti ajuti clientii sa duca o viata sanatoasa iar volumul tau de vanzari sa creasca? Atunci nu trebuie sa iti lipseasca din oferta sistemele de iluminat cu LED. Becuri LED? Spoturi LED? Planfoniere…

- Lipsa internetului in mediul rural din Romania impiedica multi romani in floarea varstei sa se retraga la tara, pentru ca orice munca la distanta presupune o buna conexiune cu restul lumii - pe cale electronica, in secolul 21.

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.In ziua de 17 Iunie 2020, la ora 22:47:39 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de…

- Un cutremur de magnitudine 4.1 a avut loc la ora 15:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform infp.ro.Institutul National pentru Fizica Pamantului a informat ca "in ziua de 24 Mai 2020, la ora 15:07:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea…