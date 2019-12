Atenție! Se verifică toate scările de bloc din Iaşi! „In cazul in care constatați ca funcțiunea ieșirilor obturate este cale de acces la utilitațile publice, va rugam sa va asigurați ca exista aprobarea majoritații proprietarilor in acest sens, conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. De asemenea, in cazul in care spații din casa scarilor sunt folosite in exclusivitate de anumiți proprietari sau terți, va rugam sa va asigurați ca exista aprobarea tuturor proprietarilor și ca exista contracte de inchiriere, conform prevederilor aceleiași legi”,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

