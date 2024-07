Atenție! SE STERG CONTURI Facebook și Instagram! Care sunt cei vizați și motivul eliminării Zeci de mii de conturi Facebook și Instagram șterse intr-o ampla operațiune de curațare Meta a anunțat rezultatele unei operațiuni masive de curațare a rețelelor sale. In aceasta acțiune, compania care deține platformele sociale Facebook și Instagram , a șters mii de conturi. Mai precis, peste 63.000 de conturi Instagram și peste 7.000 de conturi Facebook folosite de escroci și hackeri. Conturi de Facebook și Instagram au fost folosite pentru inșelatorii și șantaj Operațiunea de curațare a vizat in principal conturi deținute de hackeri din Nigeria, care incercau sa pacaleasca și sa șantajeze utilizatorii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

