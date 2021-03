Stiri pe aceeasi tema

- Premierul cere prefecților masuri ptr respectarea regulilor ati-COVID Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu le-a cerut prefectilor sa ia toate masurile necesare pentru a impune respectarea stricta a regulilor de prevenire a raspândirii coronavirusului. Daca…

- Dosarul de frauda informatica, inșelaciune și spalare de bani, vizeaza doua persoane, membri pe plaforma Bitcoin Romania, potrivit Antena 3. „Am facut tot ceea ce ar fi putut face un antreprenor in acest domeniu pentru a sta departe de astfel de clienti. Discutam despre niste tranzactii care au avut…

- Se schimba regulile de vaccinare! In zonele cu cele mai multe cazuri, unde incidența va trece de 4,5 la mia de locuitori, se va putea vaccina orice persoana, nu doar cele din categoriile vulnerabile, incluse in primele doua etape de imunizare. Pentru ca marți numarul noilor cazuri s-a apropiat de 5…

- Intr-o intervenție in direct, vineri seara, la Antena 3, secretarul de stat Raed Arafat a confirmat ca valul 3 al pandemiei a inceput deja. Oficialul recomanda populației sa nu intre in panica și sa respecte in continuare masurile de siguranța recomandate de autoritați. Arafat: „Fara ajutorul majoritații…

- Șeful CNCAV, Valeriu Gheorghița, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, s-au intalnit vineri cu reprezentanții Secretariatului de Stat pentru Culte, cu care au discutat pe marginea vaccinarii.

- Șeful DSU a vorbit duminica seara despre pericolul la care sunt expuși elevii dupa inceperea școlii. Raed Arafat a dat asigurari ca situația epidemiologica va fi monitorizata constant, dar acesta nu exclude ca numarul infectarilor sa creasca semnificativ. Care este situația Covid-19 in Romania Raed…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca imunitatea data de vaccinul anti-COVID poate dura si peste un an, conform estimarilor si datelor existente, iar anticorpii incep sa apara la 14 zile de la administrarea primei doze de ser, in cazul vaccinului pe baza de ARN…

- A trecut o luna de cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID in Romania, dar iata ca deja se schimba regulile! Autoritațile au anunțat in urma cu puțin timp cum se va desfașura de acum aceasta, in anumite situații!