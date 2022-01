Atenție, se refac facturile la gaze și energie electrică. Plățile pot fi amânate Ministrul Economiei, despre criza din energie: Pana in acest moment avem 97 de controale finalizate si inca 100 de controale ANPC in teritoriu. Peste 2 milioane de facturi urmeaza sa fie refacute, o buna parte din furnizori isi modifica aplicatiile. ”Pana in acest moment avem 97 de controale finalizate, si sunt inca 100 de controale pe care le deruleaza colegii de la ANPC in teritoriu”, a spus ministrul, precizand ca ”peste 2 milioane de facturi urmeaa sa fie refacute, mai precis 2.232.224 de facturi”. ”Sunt foarte multe, si asta spune ceva, ca poate ca acea OUG nu a fost interpretata asa cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

