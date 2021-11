Atenție! Se oprește lumina în mai multe cartiere din Pitești Intreruperea furnizarii energiei electrice pentru lucrari programate in Pitești. Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici: • marți, 02 noiembrie, in intervalul orar 09:00-17:00, Bulevardul Petrochimiștilor zona colonie Bradu cu blocurile și spațiile comerciale din zona Arpechim și showroom AUDI alimentate din PTA EUROTEHNO GRUP și PTA COLONIE BRADU • marți, 02 noiembrie, in intervalul orar 09:00-16:00, Strada Dobrogeanu Gherea, nr. 1 Complexul Comercial AUCHAN Gavanaalimentat din PTAb REAL • miercuri, 03 noiembrie, in intervalul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

