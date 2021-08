Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.1759 la contestatia depusa de Allchim DDD CO SA impotriva procedurii de licitatie deschisa, online, organizata de CT BUS SA, in calitate de entitate contractanta S a depus constestatie pentru incheierea acordului cadru avand ca…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone impreuna cu Poliția Locala Sector 5 au imparțit apa, atat trecatorilor ce se aflau in miezul caniculei pe strazi, cat și persoanelor care calatoreau cu mijloacele de transport in comun, in condiții inumane. Edilul a urcat impreuna cu echipa sa…

- Un proiect anunțat in urma cu cateva zile de Dominic Fritz a ajuns la faza de licitație. Dar cu o suma mult mai mare decat cea prevazuta in bugetul local. De la 50.000 de euro, documentația este estimata acum la 81.000 de euro. Atenție, vorbim despre un studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru…

- CFR Calatori este o companie de transport feroviar de persoane, pe care o deține statul roman. Aproximativ 1.300 de trenuri au fost puse in circulație in anul 2015. Pentru a asigura activitatea de transport feroviar de calatori, primește in fiecare an peste 1 miliard de lei din bugetul de stat. Iata…

- Pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid 19, polițiștii din Salaj au continuat controalele in zonele aglomerate, in mijloacele de transport in comun și au verificat modul de respectare a masurilor impuse in contextul starii de alerta. In cadrul acțiunii, au fost verificate 72 societați…

- Lucrarile de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 continua. Începând de marți, 8 iunie, se demareaza lucrarile pe benzile dedicate mijloacelor de transport în comun, pe sectorul între strada Cuza Voda și strada Regele Ferdinand, a anunațat Primaria…

- Consiliul Local al municipiului Timisoara a adoptat, marti, o htarare care prevede ca este interzisa hranirea porumbeilor pe domeniul public. De asemenea, cainii si pisicile pot fi plimbate cu mijloace de transport in comun, potrivit aceleiasi hotarari. Proiectul a fost initiat de consilierii…