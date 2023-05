ATENȚIE! Se închide circulația pe o strada din centrul orașului Dej Primaria Municipiului Dej anunța ca incepand cu data de 23 mai, ora 08:00, se intervine cu lucrari pentru modernizarea parții carosabile pe strada George Coșbuc. Pentru derularea in condiții optime și in siguranța a lucrarilor, circulația pe strada George Coșbuc va fi inchisa in perioada 23 mai, ora 08:00- 26 mai, ora 22:00. Conducatorii auto sunt rugați sa nu parcheze in zona restricționata și sa utilizeze pentru deplasare strazile adiacente acesteia. ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrarilor și vom face tot ce este posibil astfel incat lucrarile sa fie finalizate in timp… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

