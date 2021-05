Chiar daca inca nu a fost lansat certificatul Covid-19 de vaccinare, in Germania deja au aparut primele astfel de documente falsificate. Se estimeaza ca numarul certificatul de vaccinare false va creste, relateaza DPA. Conform Agerpres, acre citeaza politia locala, numai in Bavaria s-au inregistrat zeci de astfel de cazuri. „In comparatie cu alte oferte legate de infractiuni precum falsul privind datele personale si documentele de identitate, falsificarea certificatelor de vaccinare este inca un fenomen minor in termeni numerici(…)Cu toate acestea, o crestere a cererii si, prin urmare, a ofertei…